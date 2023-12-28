В Индии от COVID-19 умер один из лучших актеров «всех времен» Виждаякант

Умер легендарный индийский актер, режиссер и сценарист Нараянан Виджаярадж Алагарсвами, известный как Виджаякант. 71-летний артист был госпитализирован в частную клинику из-за проблем с дыханием на фоне заражения коронавирусом.

Медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти знаменитость не удалось. Он умер 28 декабря в палате интенсивной терапии.

Виждаякант за свою актерскую карьеру снялся в 155 фильмах. Он был включен в список 20 лучших тамильских актеров «всех времен».

В последние годы он занимался политикой, сообщает «Российская газета».

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Кроме того, стало известно о смерти одного из основателей популярной рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александра Колбасова. Ему было 50 лет. Музыкант ушел из жизни из-за последствий тяжелого заболевания.