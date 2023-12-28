Сценарист и друг режиссера Сокурова Юрий Арабов найден мертвым в московской квартире

Умер поэт и сценарист Юрий Арабов. Он был другом и постоянным соавтором кинорежиссера Александра Сокурова. Информацию о его кончине опубликовало издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Арабову стало плохо 27 декабря. Около пяти часов вечера он находился в своей квартире, когда почувствовал недомогание, однако рядом с ним не оказалось близких. Вскоре он потерял сознание и умер. Его тело обнаружили в апартаментах в московском районе Ростокино только спустя два часа.

Об уходе из жизни сценариста сообщила его дочь. На момент смерти ему было 69 лет. Предварительная причина кончины – острая сердечная недостаточность.

Напомним, что Юрий Арабов являлся лауреатом премии Каннского кинофестиваля, кинопремий «Ника» и «Золотой орел». За свою карьеру он написал более 30-ти сценариев, 12 из которых к фильмам Александра Сокурова.

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