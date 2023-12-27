Один из основателей «Смысловых галлюцинаций» Александр Колбасов умер в 50 лет

Умер один из основателей популярной рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов. Ему было 50 лет.

Причиной смерти музыканта стали последствия тяжелого заболевания, рассказал порталу E1.ru его коллега и друг Павел Здравомыслов. Он отметил, что недавно Колбасов выписался из больницы, где проходил лечение. Диагноз мужчина не уточнил.

Семья скончавшегося музыканта объявила материальные сборы. У Александра остались несовершеннолетний сын и жена.

Колбасов был участником первого состава «Смысловых галлюцинаций», которую основали в Свердловске в 1989 году. В 1993 году она покинул проект по собственному желанию.

Ранее мы писали, что в возрасте 61 года умер основатель групп «Воровайки» и «Беломорканал» Спартак Арутюнян. Последние несколько дней он находился в больнице — музыканта госпитализировали в тяжелом состоянии из-за обострения хронического заболевания, связанного с легкими.