В Гватемале 15-летняя королева красоты Муральес разбилась на мотоцикле

В Гватемале 15-летняя королева красоты Ивана Марсела Лопес Муральес разбилась на мотоцикле. Об этом сообщает зарубежное издание Prensa Libre.

Погибшая ехала ночью на мотоцикле, когда в нее влетел пикап. Ни она, ни водитель авто не успели затормозить. Байк упал под колеса машины вместе с девушкой, пикап протащил их несколько метров и проехал сверху.

Спасатели пытались реанимировать Муральес, но та скончалась на месте от полученных травм. Водителя авто задержали.

Погибшая с детства участвовала в различных конкурсах красоты. В 2024 году она выиграла звание на Фестивале цветов.

