В возрасте 77 лет умер американский рок-музыкант из группы Sparks Хилли Майклс

В возрасте 77 лет ушел из жизни американский рок-музыкант и автор песен Хилли Майклс, известный также как барабанщик группы Sparks. О его смерти сообщает Daily Star. Причина кончины не раскрывается.

Хилли сыграл на барабанах на альбоме Big Beat 1976 года группы Sparks. Позже он присоединился к братьям Рону и Расселу Мэлам.

«Мы опечалены кончиной Хилли Боя Майклса», — написали музыканты в соцсети.

До прихода в Sparks Хилли впервые попробовал себя в профессиональной музыке, играя в группе Joy. Он был единственным сессионным музыкантом, которого пригласили в тур коллектива по Северной Америке.

Позже он начал успешную сольную карьеру и получил признание за свой альбом 1981 года Calling All Girls и альбом 1982 года Lumia. Он также сотрудничал с рядом исполнителей, включая The Cherry Vanilla Band, Джона Мелленкампа, Peach & Lee и Марианну Фейтфулл, с которой у него был роман.

