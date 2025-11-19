На 82-м году жизни умерла британская писательница и сценаристка Шарлотта Бингхэм

В возрасте 81 года ушла из жизни британская писательница, сценаристка и актриса Шарлотта Бингхэм. Причина смерти не уточняется. О ее кончине сообщает The Independent.

Смерть актрисы также подтвердила ее семья.

Шарлотта Бингхэм родилась в 1942 году в Суссексе в семье писателей. Не удивительно, что и сама начала пробовать себя на этом поприще. Сочинять стала еще в возрасте 10 лет, а ее первый полноценный роман вышел, когда ей было 19 лет.

За всю свою долгую карьеру писательница стала автором более 40 книг. Ее романы «Перемены в сердце», «Белгравия» и «Услышать соловья» были отмечены престижными литературными премиями и экранизированы.

Последняя серия произведений, включая «МИ-5 и я», была полуавтобиографической. Романы были вдохновлены ее недолгой работой в службе безопасности, когда она была молодой.

Также она написала сценарии к множеству популярных телевизионных сериалов. Серди них такие шоу, как «Вверх и вниз по лестнице», «Свинья в середине», «Нэнни», «Всадники», «Волшебные моменты» и другие. В 1963 году Шарлотта и сама дебютировала в кино.

Ранее мы писали о смерти российской писательницы, литературоведа и педагога Людмилы Журовой.