В госпитале после болезни умер ирландский музыкант Микки МакКоннелл

После болезни умер ирландский музыкант Микки МакКоннелл. О смерти сообщает «Российская газета».

3 июня стало известно о кончине музыканта. Причина смерти не уточняется. Известно лишь то, что он боролся с болезнью и умер в госпитале в окружении родных. Тело музыканта кремируют 6 июля.

Артист родился в 1947 году, а первый трек выпустил в 1965. У него выпущены альбомы Peter Pan and Me, Joined Up Writing.

