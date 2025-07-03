Умер в 87 лет от пневмонии актер Кеннет Колли, снявшийся в «Звездных войнах»

В возрасте 87 лет умер английский актер Кеннет Колли, сыгравший Фирмуса Пиетта в картине «Звездные войны». Как сообщил его представитель, артист заразился коронавирусом, на фоне болезни развилась пневмония.

О смерти Колли сообщило издание Independent.

Актер ушел из жизни 30 июня. Как говорится в заявлении, Колли «мирно скончался в окружении друзей у своей постели».

Перед этим он попал в больницу после падения с травмой руки. Актер быстро заразился коронавирусом, который перерос в пневмонию.

Напомним, фильмография Колли насчитывает более 160 работ. Снимался с 1960—х годов. Последнее появление актера на экране состоялось в 2024 году. Среди известных картин с его участием – «Пуаро», «Чисто английское убийство» и другие.

Ранее сообщалось о смерти актера из сериала «Звездный путь» Питера Генри Шредера.