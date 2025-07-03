На 76-м году жизни скончался австралийский режиссер и оператор Рональд Йохансон

Австралийский режиссер и оператор Рональд «Рон» Джеффри Йохансон скончался в возрасте 75 лет. О его смерти сообщила национальная ассоциация кинематографистов.

Свою карьеру в кино Йохансон начал в качестве ассистента оператора в классических австралийских остросюжетных сериалах «Убийство» и «Охотник». Позже, уже сам будучи режиссером, снимал рекламные ролики и документальные проекты. Он завоевал множество наград, включая приз фестиваля «Каннские львы».

Среди его игровых кинолент: триллер «Последний дубль», боевик «Свобода», канадо-австралийская драма «Внутри женщины» и другие.

В 1980-х годах режиссер основал собственную студию Roly Poly Picture Co., которой руководил до конца жизни. Также Рон Йохансон был экс-президентом ACS — Австралийской ассоциация кинематографистов, основанной в 1950-х годах.

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