В госпитале после болезни умер 73-летний ирландский актер и диджей Альф МакКарти. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой зарубежное издание Irish Independent.

17 апреля в Корке в местном госпитале умер Альф МакКарти. Что стало причиной его смерти — не уточняется. Известно лишь то, что актер боролся с болезнью.

Умерший был самым популярным радиоведущим. Также он занимался продюсированием документального кино.

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