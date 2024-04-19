Опубликовано 19 апреля 2024, 13:59
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В госпитале после болезни умер 73-летний ирландский актер и диджей Альф МакКарти
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В госпитале после болезни умер 73-летний ирландский актер и диджей Альф МакКарти. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой зарубежное издание Irish Independent.
17 апреля в Корке в местном госпитале умер Альф МакКарти. Что стало причиной его смерти — не уточняется. Известно лишь то, что актер боролся с болезнью.
Умерший был самым популярным радиоведущим. Также он занимался продюсированием документального кино.
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