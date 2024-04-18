В США умер основатель мексиканского «жесткого» техно Хорхе Вердин

В США умер один из создателей мексиканского «жесткого» техно, продюсер и мультиинструменталист Хорхе Вердин, известный под псевдонимом Хлорофила. Ему было 56 лет.

Как сообщает портал Billboard, смерть музыканта наступила 16 апреля в Пасадене, штат Калифорния. Причина, по которой он ушел из жизни, не раскрывается. Информация о том, где будет похоронен Вердин не уточняется.

Кроме музыки Хлорофила также увлекался графическим дизайном, пробовал свои силы в писательстве, был эссеистом.

Карьера музыканта началась в 1990-х годах, когда он стал участником группы из Тихуаны Nortec Collective. После этого Хлорофилу стали называть одним из «крестных отцов» нового музыкального стиля под названием nortec (norteño + techno) - жесткой танцевальной музыки с мексиканскими мотивами.

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