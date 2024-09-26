Грузинские врачи были в шоке, что он выжил: российского туриста выписали из больницы после удара молнии

Российский турист, который едва не погиб в результате удара молнии, прибыл из Грузии домой. Его выписали из больницы, после чего тот направился в Самарскую область, передает Life.ru.

Мужчина после удара молнии получал медицинскую помощь в Батуми. Местные врачи были в шоке, что россиянин пережил попадание такого мощного разряда, сообщает Telegram-канал SHOT. Сам пострадавший какое-то время после случившегося думал, что уже умер.

Однако медикам удалось поставить на ноги туриста. Тот вместе с друзьями приехал обратно на родину через Верхний Ларс. По дороге мужчине делали перевязки. Дома ему будет необходимо какое-то время наблюдаться у врачей и проходить реабилитацию.

Ранее в Геленджике пропал турист, который уплыл в море на сапе ради рыбалки. Россиянин приехал на отдых вместе с семьей. Что могло произойти с мужчиной, пока не известно.