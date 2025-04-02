Московский архитектор Валентин Иванов умер в возрасте 93 лет

Умер московский архитектор Валентин Иванов, несколько лет возглавлявший институт Генплана Москвы. Ему было 93 года.

О смерти заслуженного архитектора РСФСР сообщает mk.ru.

Валентин Иванов родился 13 марта 1932 года. Окончил Московский архитектурный институт. С 1988 по 1992 года был главным ландшафтным архитектором Москвы, с 1992 года стал советником-консультантом председателя Москомархитектуры, главного архитектора города по природному комплексу и ландшафтной архитектуре.

Архитектор принимал участие в проектировании многих парков Москвы, в том числе парка Дружбы, занимался озеленением Ленинского проспекта.

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