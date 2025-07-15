В Екатеринбурге от инфаркта в 47 лет умер лидер группы «Сечень» Илья Махотин

От инфаркта в 47 лет умер лидер группы «Сечень» Илья Махотин. Сообщение о смерти было опубликовано в личном блоге Ильи.

В Екатеринбурге в ночь на 15 июля умер лидер группы «Сечень» от инфаркта. Прощание с музыкантом состоится 18 июля. В 11:00 пройдет отпевание в Церкви Вознесения Господня. В 12:30 Илью похоронят на Северном кладбище.

До музыкальной карьеры умерший работал кузнецом. Он снялся в документальном фильме «Кузнецы своего счастья» режиссера Евгения Григорьева.

В 2000 году Илья основал группу «Сечень». В своем творчестве он сочетал русский фольклор с рок-энергетикой.

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