Режиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни после борьбы с раком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О смерти режиссера и сценариста Александра Митты рассказал его сын. Народному артисту РФ было 92 года. Известно, что 30 июня его госпитализировали в хоспис в тяжелом состоянии с нарушением функций нервной системы. Долгое время до этого Митта боролся с раком.

Последнюю неделю жизни режиссер перестал есть из-за того, что он не мог глотать еду.

Александр Митта родился в 1933 году. В 1955 году он окончил инженерно-строительный факультет МИСИ имени В. В. Куйбышева, а затем пошел учиться во ВГИК на режиссера.

Самыми известными работами Митты стали картины «Друг мой, Колька!», «Звонят, откройте дверь», «Точка, точка, запятая», «Экипаж» и «Граница. Таежный роман».

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