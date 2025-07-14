Имел паллиативный статус: раскрыта причина смерти 68-летнего режиссера «Каменской» Юрия Мороза

Причиной смерти 68-летнего режиссера и продюсера Юрия Мороза стала продолжительная болезнь.

Как пишет Telegram-канал Mash, он боролся с раком поджелудочной железы, однако недуг оказался сильнее. Впервые медики диагностировали у Мороза злокачественную опухоль в 2023 году.

Отмечается, что незадолго до смерти режиссеру присвоили паллиативный статус. Он дается страдающим от неизлечимого хронического заболевания, при котором исчерпаны возможности радикального лечения.

Юрий Мороз скончался 14 июля. У него осталась жена, актриса Виктория Исакова и 41-летняя дочь от первого брака, актриса Дарья Мороз.

Всего режиссер снял более 20 фильмов и сериалов. Самые известные его работы: «Каменская», «Братья Карамазовы», «Угрюм-река», «Волкодав из рода Серых Псов» и другие. Его последние проекты вышли в 2023 году.

Ранее режиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни после борьбы с раком почки.