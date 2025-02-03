В Дубне умер 62-летний режиссер и руководитель театра «Поветруля» Андрей Бергман

В возрасте 62 лет в Дубне умер российский актер, режиссер, глава детского театра «Поветруля» Андрей Бергман. Об этом 3 февраля сообщает «Российская газета».

Бергман был постановщиком шоу «Венеция в Дубне», «Алые паруса» и «Океан звезд», также работал над постанвкой балета «Лебединое озеро» и рок-оперы «Юнона и Авось». Кроме того, он известен по сотрудничеству с музыкантами Игорем Бутманом и Денисом Мацуевым.

Прощание с режиссером пройдет 3 февраля в ритуальном зале Дубненской больницы.

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