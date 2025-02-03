Скончался актер из «Назад в будущее» Джон Эрвин

Скончался американский актер и артист озвучивания Джон Эрвин. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter со ссылкой на источник.

Уточняется, что Эрвин ушел из жизни еще в декабре в своем доме в Калифорнии — вскоре после 88-летия, однако информация о кончине появилась лишь сейчас. Актер умер от «естественных причин».

Джон Эрвин появился на свет в 1936 году в Массачусетсе. Его актерский дебют состоялся в середине 1950-х. Он активно озвучивал рекламу, в списке его работ — «Сыромятная плеть» с Иствудом, «Шоу Арчи», «Бэйб: Четвероногий малыш», сиквел «Назад в будущее», «Гриффины».

Ранее мы писали, что на 72-м году скончался главный редактор старейшего журнала России Михаил Щукин.

Также сообщалось, что актриса из «Игры в кальмара» Ли Джу-щиль умерла в 81 год от рака желудка.