На 72-м году умер главный редактор старейшего журнала России Михаил Щукин

На 72-м году жизни умер главный редактор старейшего литературного журнала России Михаил Щукин. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в личном Telegram-канале.

Скончался член союза писателей РФ и лауреат литературных премий Михаил Щукин. Ему было 71 год. Причина смерти писателя пока еще неизвестна.

«Ушел из жизни новосибирский писатель, лауреат многих литературных премий Михаил Николаевич Щукин... Выражаю искренние соболезнования родным и близким Михаила Николаевича. Светлая память о нем останется в наших сердцах», - написал губернатор Новосибирской области.

Михаил Щукин на протяжении долгих лет возглавлял дом «Сибирская горница» и был главным редактором одного из самых старейших литературных журналов нашей страны «Сибирские огни».

Напомним, что Щукин также является автором таких книг, как «Имя для сына», «Ямщина», «Конокрад», «Черный буран», «Несравненная», «Лихие гости» и других.

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