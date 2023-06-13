В ДТП погиб звезда фильма «Однажды в Америке»

Актер Трит Уильямс, который исполнял роль в фильме «Однажды в Америке», погиб в ДТП. Об этом сообщается на сайте Life.ru со ссылкой Daily Mail. Само издание ссылается на полицию штата Вермонт.

Возраст актера был 71 год. По словам правоохранительных органов, Уильямс скончался в понедельник после того, как внедорожник врезался в его мотоцикл в Дорсете.

Отмечается, что Трит Уильямс снялся во множестве фильмов, среди которых – «Марафонец», «Волосы», «Любовь вдовца» и другие.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Воронины» погиб в ДТП. Станислав Куроптев, сыгравший в популярном ситкоме, погиб в результате аварии на трассе Ярославль-Москва. Об этом сообщил друг актера Денис Гагарин.

Автомобиль Стаса и фура немного столкнулись на трассе. Водители припарковали машины на обочине и вышли, чтобы обсудить произошедшее. Однако неожиданно сзади в фуру въехала другая фура. Стас умер прямо на месте.

Еще один случай произошел в Бурятии. Там пьяная женщина родила сразу после ДТП, в котором погиб ее старший сын.

Смертельное происшествие случилось на трассе Улан-Удэ – Кижинга. В машине было пять человек: 39-летний мужчина, его супруга на 37-й неделе беременности, их дети четырех и восьми лет и друг семьи. Отмечается, что все взрослые были в состоянии алкогольного опьянения.