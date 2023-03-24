В Бурятии пьяная женщина родила сразу после ДТП, в котором погиб ее старший сын

В Бурятии пьяная беременная россиянка попала в ДТП, в котором погиб ее старший сын. Женщину доставили в больницу, где она родила. Об этом сообщается в Telegram-канале Babr Mash.

Смертельное происшествие случилось на трассе Улан-Удэ – Кижинга. В машине было пять человек: 39-летний мужчина, его супруга на 37-й неделе беременности, их дети четырех и восьми лет и друг семьи. Отмечается, что все взрослые были в состоянии алкогольного опьянения.

В один момент водитель не справился с управлением и машина перевернулась. Виновник ДТП и его товарищ получили легкие ранения, но восьмилетний мальчик погиб на месте.

Подчеркивается, что сейчас новорожденный и четырехлетний брат находятся в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали о том, что в Челябинской области ползущего на коленях по проезжей части пешехода переехал автомобиль. Происшествие случилось в городе Сим. Житель, находящийся в запое несколько дней, пытался выскочить на дорогу с оживленным движением. Но каждый раз его оттаскивали.

В один момент мужчине все же удалось вылезти на дорогу на коленях. В результате его переехал автомобиль. Водитель не заметил живой преграды. Мужчина умер на месте инцидента.