Звезда сериала «Воронины» погиб в ДТП

Станислав Куроптев, сыгравший в сериале «Воронины», погиб в результате аварии на трассе Ярославль-Москва. Об этом сообщил друг актера Денис Гагарин.

Автомобиль Стаса и фура немного столкнулись на трассе. Водители припарковали машины на обочине и вышли, чтобы обсудить произошедшее. Однако неожиданно сзади в фуру въехала другая фура. Стас умер прямо на месте.

Отмечается, что похороны будут проходить в Архангельской области. Прощание пройдёт в воскресенье в Ярославле в 12:00 Леонтьевском храме.

Напомним, что Куроптев сыграл в большом ряде российских фильмов и сериалов. Среди них — «Женщина в состоянии развода», «Ростов», «Чужая стая», «Кодексе чести», «Штрафник».

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