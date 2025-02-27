Названа предварительная причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг. Об этом сообщает New York Post.

Скончавшаяся 26 февраля актриса Мишель Трахтенберг могла умереть после пересадки печени. По данным источника, незадолго до смерти звезда сериала «Сплетница» выкладывала в соцсетях фотографию, на которой она выглядела истощенной. При этом знаменитость не рассказывала о том, что пересадила печень.

Источник рассказал, что смерть могла наступить из-за того, что организм Трахтенберг отторгнул пересаженную печень. Актрисе было 39 лет.

Полицейские планируют провести вскрытие, чтобы установить точную причину смерти знаменитости.

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