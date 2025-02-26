Случился сердечный приступ: актер и режиссер Ренэн Шорр ушел из жизни

Театральный актер, сценарист, продюсер и постановщик Ренэн Шорр ушел из жизни. Израильский деятель культуры умер 26 февраля. Его похороны должны будут пройти в пятницу, 28 февраля, передает Haaretz.

Шорру было 72 года. На его счету — ряд наград и номинаций. В качестве режиссера Ренэн дебютировал в 1985 году. В списке его работ такие проекты, как «Блюз уходящего лета», «Одиночки», «Не для радиовещания», «Шагая по Иерусалиму» и другие киноленты.

У израильского артиста возникли проблемы со здоровьем. Причиной его смерти стал сердечный приступ. Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее сообщалось о смерти сценариста фильмов «Трансформеры» и «Звездный путь» Роберто Орси. Известному американцу было 52 года. Продюсер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе после безуспешной борьбы с болезнью почек.