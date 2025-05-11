В Дании умер русский детский писатель, поэт и сказочник Евгений Клюев. Подробности приводит Telegram-канал Московского театра юного зрителя.

На 72-м году жизни скончался российский поэт, педагог и автор детских сказок Евгений Клюев. Однако причина смерти писателя неизвестна.

Клюев изучал русский язык и литературу в местном университете, а уже в первой половине 1990 года ему удалось стать главным редактором нескольких изданий.

С 1996-го российский писатель проживал в Дании, где ему пришлось три года заниматься научной работой, связанной с лингвистическим проектом. Но затем Евгений решил стать гражданином этой страны.

Кроме того, в датской прессе Клюев получил прозвище «Русский Андерсен». А сейчас в Московском театре юного зрителя по его произведениям даже идут спектакли «Вальс простого карандаша» и «Сказки на всякий случай».

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