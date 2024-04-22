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Опубликовано 22 апреля 2024, 14:57
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В центре Москвы умерла потомок княжеского рода Голицыных Елизавета Мейен

В центре Москвы умерла потомок княжеского рода Голицыных Елизавета Мейен

© Freepik

В Москве умерла музыковед и потомок княжеского рода Голицыных Елизавета Мейен. Ей было 90 лет. Причиной смерти, по данным источника ИА Регнум, стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Информации о времени прощания и месте похорон не поступало.

Знаменитый князь Владимир Голицын приходится Елизавете Мейен прадедом. Именно он утверждал первые проекты Московского метрополитена.

Смерть преподавателя кафедры истории музыки в РАМ им. Гнесиных наступила 18 апреля, однако известно об этом стало только сейчас. Она ушла из жизни в своей квартире в самом центре Москвы.

Ранее в Чехии умерла актриса Гана Брейхова, ставшая звездой фильмов режиссера Милоша Формана. Ей было 77 лет. Причина смерти артистки не разглашается. Также нет информации о том, где она будет похоронена.

Также стало известно о смерти корреспондента Associated Press Терри Андерсона. Ему было 76 лет.

Источник фото:Freepik
Источник:ИА Регнум
Автор:Анна Воробьева
Теги:
смерть
москва
педагог