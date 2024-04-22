В Чехии умерла звезда оскароносных фильмов Формана, актриса Гана Брейхова

В Чехии умерла актриса Гана Брейхова, ставшая звездой фильмов режиссера Милоша Формана. Ей было 77 лет.

Причина смерти артистки не разглашается. Также нет информации о том, где она будет похоронена.

Карьера Ганф Брейховой в кино началась в 1965 году. Она дебютировала в картине «Любовные похождения блондинки», которая была номинирована на премию «Оскар». В 1984 году она снялась в оскароносном фильме Формана «Амадея». Лента завоевала сразу восемь статуэток киноакадемии.

Всего на счету Брейховой более 35 работ в кино, среди который «Самый красивый возраст», «Жираф в окне», «Через несколько дней» и другие. С середины 90-х годов актриса больше не снималась, сообщает aif.ru со ссылкой на чешские СМИ.

Ранее на 77-м году ушел из жизни корреспондент Associated Press Терри Андерсон. Он объездил весь мир, а в 1985 году его взяли в заложники в Ливане. В плену журналист пробыл долгих семь лет.