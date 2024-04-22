Корреспондент Associated Press Терри Андерсон умер в возрасте 76 лет

На 77-м году ушел из жизни корреспондент Associated Press Терри Андерсон. Он объездил весь мир, а в 1985 году его взяли в заложники в Ливане. В плену журналист пробыл долгих семь лет.

Причиной смерти Андерсона стали осложнения, возникшие после плановой операции на сердце, сообщила его дочь Суломе. При этом она не уточнила, где будет похоронен ее знаменитый отец, сообщает YouTube-канал Associated Press.

Известно, что во время пребывания в плену Андерсон подвергался пыткам и унижениям. Об этом он рассказал в своей книге под названием «В логове льва».

Ранее умер певец из Ганы Августин Кофи Овусу Дуа Анто, известный под псевдонимом КODA. Причиной смерти 45-летнего музыканта стала непродолжительная болезнь.

Также стало известно, что в Праге умер чешский певец, актер и сценарист Дон Хосе Франциско Перес Родригес де Монтань Лауфер, известный под псевдонимом Йозеф Лауфер. Причиной смерти 84-летнего артиста стала остановка сердца.