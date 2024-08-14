В Бурятии в ДТП погиб руководитель казачьего ансамбля «Черемушки» Юрий Федосеев. Об этом сообщает bgtrk.ru.

12 августа 2024 года в Джидинском районе погиб заслуженный работник культуры Бурятии. Трагичную новость подтвердила пресс-служба Минкульта республики.

Федосеев родился в 1980 году в семье потомственных казаков. С самого детства он отличался музыкальными способностями.

В 2007 году Юрий был назначен хормейстером фольклорного ансамбля «Черемушки», в чьем репертуаре были народные песни и произведения современных авторов. Творчество коллектива и его руководителя отмечено наградами и победами на всероссийских конкурсах. В 2023 году ансамблю под руководством Федосеева присуждена Государственная премия Республики Бурятия.

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