В Бурятии в ДТП погиб руководитель казачьего ансамбля «Черемушки» Юрий Федосеев
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В Бурятии в ДТП погиб руководитель казачьего ансамбля «Черемушки» Юрий Федосеев. Об этом сообщает bgtrk.ru.
12 августа 2024 года в Джидинском районе погиб заслуженный работник культуры Бурятии. Трагичную новость подтвердила пресс-служба Минкульта республики.
Федосеев родился в 1980 году в семье потомственных казаков. С самого детства он отличался музыкальными способностями.
В 2007 году Юрий был назначен хормейстером фольклорного ансамбля «Черемушки», в чьем репертуаре были народные песни и произведения современных авторов. Творчество коллектива и его руководителя отмечено наградами и победами на всероссийских конкурсах. В 2023 году ансамблю под руководством Федосеева присуждена Государственная премия Республики Бурятия.
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