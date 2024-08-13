34-летний альпинист Арчил Бадриашвили погиб от удара молнии в горах. Об этом сообщает издание Sputnik.

11 августа стало известно о гибели альпиниста. Его тело было найдено на вершине Шхельда в Сванети на каменистом склоне на высоте 3,8 тысячи метров.

Сообщается, что погибший водил местных альпинистов в экспедицию. Вечером 10 августа погода резко ухудшилась. При спуске с горы Арчил погиб от удара молнии.

Спасателям удалось эвакуировать троих альпинистов с горы в Сванети. Именно они и сообщили о гибели Арчила от удара молнии.

В рамках поисково-спасательной операции были привлечены вертолеты пограничной полиции и спецтехника.

Известно, что погибший удостоен награды «Золотой ледоруб» за восхождение на вершину Сараграр в Пакистане в 2022 году.

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