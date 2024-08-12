В больнице Челябинска умер 92-летний скульптор Вардкес Авакян. Об этом сообщает Ura.ru.

12 августа 2024 года ушел из жизни 92-летний скульптор Авакян. Известно, что мужчина скончался в больнице. Пока дата и место похорон не уточняются.

«Авакян скончался в больнице. Дата и место похорон будут озвучены позже. Это очень большая потеря», — сообщил вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов.

Умерший является создателем памятника Игорю Курчатову. За свои заслуги в 2020 году Авакяну было присвоено звание почетного гражданина Челябинска.

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