В Бурятии умер мастер народного творчества Баир Рабданов. Об этом сообщает министерство культуры Бурятии.

Что стало причиной смерти — не уточняется.

Баир известен как специалист, который сохранял бурятские культурные ценности в своих работах. Его творения выставлялись на республиканских и межрегиональных выставках «Тишина Байкала», «Куклы Бурятии».

Умерший был выпускником Кяхтинского художественно-музыкального училища и занимался созданием изделий из дерева. В 2009 году он основал с супругой семейную мастерскую. Баир производил куклы в национальных костюмах и шкатулки.

