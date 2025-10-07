На Новодевичьем кладбище начато сооружение памятника Чуриковой и Панфилову

На Новодевичьем кладбище начато сооружение памятника Инне Чуриковой и Глебу Панфилову. Об этом сообщает Kp.ru.

6 октября 2025 года состоялся день памяти Инны Чуриковой. На ее могиле было много цветов, свечей, икон от поклонников и коллег. Рядом с актрисой похоронен Глеб Панфилов, с которым они были женаты более 50 лет. Режиссер скончался в 2023 году после продолжительной болезни: сначала у него был инсульт, а затем начались осложнения в виде пневмонии.

По информации источника, на могиле супругов заканчивается облицовка фундамента будущего памятника. Каким он будет — пока неизвестно.

Существует вероятность, что монумент закончат к следующему дню рождению Чуриковой.

Напомним, актриса умерла в начале 2023 года в столичной клинике.

