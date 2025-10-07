От рака умер 49-летний глава отдела внешних коммуникаций «России-1» Потапов

От рака умер 49-летний глава отдела внешних коммуникаций «России-1» Игорь Потапов. О смерти сообщил фотограф Геннадий Авраменко в соцсети.

7 октября 2025 года стало известно о смерти сотрудника федерального канала. Игорь долгое время вел борьбу с раком. Он не дожил до 50-летия месяц.

«Несколько лет назад Игорь взял меня за пуговицу и вдруг обстоятельно, а мужик он был именно обстоятельный, рассказал все о своей болезни. Я второй раз буквально рыдал у него на плече», — высказался фотограф.

По словам Геннадия, Игорь мечтал дожить и отметить юбилей. Но, несмотря на курс лечения, болезнь оказалась сильнее.

В начале карьеры Потопов работал кинообозревателем. С 2006 года он работал в российском офисе компании Walt Disney Studios пиар-директором.

В ноябре 2022 года Игорь занял должность руководителя отдела внешних коммуникаций в дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия-1».

