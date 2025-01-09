Умер один из самых известных рестораторов Москвы

Умер известный московский ресторатор Кирилл Гусев. Ему было 53 года.

О смерти бизнесмена сообщает Telegram-канал «Еда и город». Причины его ухода из жизни не уточняются.

Кирилл Гусев был совладельцем компании, которой принадлежат одни из самых известных ресторанов столицы. В нулевых он также создал самое модное заведение на Патриарших прудах, звездой которого стал шеф-повар Дмитрий Зотов.

«Он был ярким, харизматичным, щедрым и красивым. Его неожиданный и столь ранний уход кажется невероятным», — сообщает источник.

В 2012-м Гусев стал лауреатом премии журнала GQ «Человек года» в номинации «Ресторатор года». Он был знаком со многими звездами шоу-бизнеса, которые посещали его заведения: Ольгой Орловой, Дмитрием Маликовым и другими.

Ранее скончался актер из сериалов «СашаТаня» и «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Хропов. Ему было 60 лет. Причиной его смерти стал рак.