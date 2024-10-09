Экс-футболист сборной России умер в 48 лет: известна причина

Бывший футболист сборной России и «Шинника» Артем Енин умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, причиной смерти спортсмена стала остановка сердца. В последнее время у мужчины была острая сердечная недостаточность. Он умер в Ярославле, где жил и работал.

Отмечается, что бывший футболист сборной работал в академии футбольного клуба «Шинник». SHOT цитирует знакомых, которые говорили о том, что мужчина в последнее время был замечен за употреблением алкоголя.

Напомним, что Артем вышел в составе сборной в 1998 году в матче против Испании. Он был игроком разных клубов: ЦСКА, «Шинника», костромского «Спартака» и других команд.

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