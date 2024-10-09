В возрасте 85 лет умерла актриса и балерина Леокадия Ашкеловичюте. Об этом сообщает aif.ru.

В Литве скончалась актриса Леокадия Ашкеловичюте, ее похоронили в Вильнюсе. Актриса получила известность после роли Эгле в картине 1965 года «Эгле — королева ужей». Причина смерти балерины не раскрывается.

Президент Литвы выразил соболезнования в связи со смертью артистки.

«Она была символом элегантности в танце, талантливым педагогом, человеком, посвятившим всю свою жизнь распространению балетного искусства в Литве», — заявил он.

Леокадия Ашкеловичюте родилась в 1939 году. Вскоре она окончила Ленинградское хореографическое училище, почти 30 лет проработала солисткой Литовского театра оперы и балета.

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