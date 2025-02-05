Опубликовано 05 февраля 2025, 09:571 мин.
В больнице скоропостижно умер ивановский журналист Владимир Кораблев
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В больнице скоропостижно умер ивановский журналист Владимир Кораблев. Об этом сообщает сайт Известно.ру.
4 февраля скоропостижно ушел из жизни журналист Владимир Кораблев. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.
Умерший закончил филологический факультет ИвГУ, работал в газете «Курьер». В последние годы жизни он являлся главным редактором «Рабочего края».
Коллеги Владимира подтвердили его смерть.
Ранее в Москве скоропостижно умер 59-летний журналист Леонид Свиридов. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что в Москве после болезни умер звездный стилист Паскаль Тессье.