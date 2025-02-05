В больнице скоропостижно умер ивановский журналист Владимир Кораблев. Об этом сообщает сайт Известно.ру.

4 февраля скоропостижно ушел из жизни журналист Владимир Кораблев. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Умерший закончил филологический факультет ИвГУ, работал в газете «Курьер». В последние годы жизни он являлся главным редактором «Рабочего края».

Коллеги Владимира подтвердили его смерть.

Ранее в Москве скоропостижно умер 59-летний журналист Леонид Свиридов. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Москве после болезни умер звездный стилист Паскаль Тессье.