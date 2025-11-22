В больнице скончалась 95-летняя актриса и певица Герти Меллер. Об этом сообщает немецкая газета Ostthüringer Zeitung.

19 ноября в больнице Берлина умерла певица и актриса из ГДР Герти Меллер. Ей было 95 лет. В момент смерти рядом с исполнительницей были ее дочь, зять и внук. Причина смерти не уточняется.

Меллер была звездой ГДР, она также приезжала с выступлениями в СССР. Она исполняла множество шлягеров на немецком языке, среди которых «Als die Sonne kam», «Sand im Schuh», «Herzen haben keine Fenster». Свою карьеру знаменитость начала еще в 16 лет. Герти Меллер выпустила альбом под названием «Я — женщина».

