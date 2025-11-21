На 88-м году жизни умер французский музыкант, пианист и композитор Жан-Клод Элой

В возрасте 87 лет ушел из жизни французский музыкант и композитор Жан-Клод Элой. Он умер в среду, 19 ноября. Его основной цикл работ под названием «Освобождение» посвящен правам и потребностям женщин. О его смерти сообщает портал Slippedisc.

Пианист занимался электроакустикой, инструментальной и вокальной музыкой, также писал саундтреки к кино. В частности, среди его работ музыка к классической драме 1966 года «Монахиня» об Анне Карениной. Кинолента была номинирована на Каннском МКФ.

Жан-Клод родился в Мон-Сен-Эньяне недалеко от Руана. Учился музыкальной композиции в Парижской консерватории. С 1957-го был учеником Штокхаузена. Впоследствии и сам преподавал в Беркли в 1960-х годах.

В 1972–1973 годах Элой работал в студии электронной музыки (WDR) в Кельне, где создал «Шанти», в котором исследовал тембр и аспекты музыкальных темпов. В 1977 году долгое время жил в Японии, где реализовал один из самых ярких своих проектов, почти четырехчасовой трек «Гаку-но-Мичи», записанный в токийской студии электронной музыки NHK.

Позже создал издательство и звукозаписывающую компанию.

