Причиной смерти певицы Орнеллы Ванони на 92-м году жизни стала остановка сердца

Умерла итальянская певица Орнелла Ванони. Ей был 91 год.

Причиной смерти стала остановка сердца. Известно, что исполнительнице стало плохо в пятницу, 21 ноября. Она скончалась до приезда врачей в своем доме в Милане.

Соболезнования родственникам актрисы выразил министр культуры Италии Алессандро Джули.

«Наша страна потеряла одну из самых самобытных и утонченных артисток. Благодаря своему уникальному голосу и непревзойденному таланту исполнительницы она оставила свой след в истории итальянской песни, театра и индустрии развлечений», — приводит некролог Corriere della Sera.

Орнелла Ванони окончила Академию драматического искусства и стала постоянной участницей на фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо.

В 1968 году она заняла второе место с композицией Casa Bianca. В 1970 году вышла ее песня L’appuntamento, однако она прославила Орнеллу Ванони на весь мир лишь в 2024 году, когда композиция прозвучала в фильме Стивена Содерберга «Двенадцать друзей Оушена».

Кроме того, Орнелла активно снималась в кино. В ее фильмографии картины «Ромул и Рем», «Европа поет», «7 женщин и одна тайна», «Кровавые кинжалы» и другие проекты.

