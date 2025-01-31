Опубликовано 31 января 2025, 09:251 мин.
В больнице от пневмонии умер актер фильма «Бумер» Анатолий Зобнин
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В больнице от пневмонии умер актер фильма «Бумер» Анатолий Зобнин. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, актер умер в больнице ночью 31 января. Он был госпитализирован с пневмонией, развившейся на фоне рака.
В фильме «Бумер» Анатолий сыграл «Прикинутого». Это была его единственная роль.
На данный момент родственники актера не комментировали новость о смерти.
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