В больнице от пневмонии умер актер фильма «Бумер» Анатолий Зобнин. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, актер умер в больнице ночью 31 января. Он был госпитализирован с пневмонией, развившейся на фоне рака.

В фильме «Бумер» Анатолий сыграл «Прикинутого». Это была его единственная роль.

На данный момент родственники актера не комментировали новость о смерти.

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