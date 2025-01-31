В авиакатастрофе в США погиб 46-летний российский фигурист Александр Кирсанов. Об этом сообщила его супруга изданию ABC News.

Александр Кирсанов был пассажиром рейса 5342 авиакомпании American Airlines, потерпевшего крушение в Вашингтоне. Он сопровождал юных спортсменов в национальный лагерь развития фигурного катания.

В последний раз Александр разговаривал с женой, находясь у выхода на посадку. Супруги должны были еще раз созвониться после приземления, но вместо этого его избранница узнала о крушении самолета от матери одного из фигуристов.

«Я потеряла все. Я потеряла мужа, я потеряла своих учеников, я потеряла своих друзей», — высказалась жена Кирсанова.

Спортсмен выступал в танцах на льду за Россию, Азербайджан и США. После завершения карьеры он стал тренером.

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