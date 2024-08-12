Умер легенда немецкого современного искусства Каспер Кениг

Умер один из самых влиятельных кураторов Германии Каспер Кениг, которого называли легендой современного искусства. Мужчине было 80 лет. Об этом сообщает Rusamara.com со ссылкой на музей Людвига в Кельне, где он был директором с 2000 по 2012 год.

По данным источника, Кенги родился в 1943 году в Меттингене. В 23-летнем возрасте он организовал первую музейную экспозицию вместе с Класом Олденбургом, а также инициировал проект «Скульптура Мюнстера» – крупную выставку скульптур под открытым небом.

Также мужчина был ректором Штеделевской школы во Франкфурте-на-Майне и курировал 10-е издание биеннале «Манифеста» в Санкт-Петербурге в 2014 году. Он делал все для развития современного искусства и курировал множество выставок, вплоть до самых громких и крупных.

Так, он был куратором экспозиции Энди Уорхола в Стокгольме в 1969 году и «Westkunst» в Кельне в 1981 году. А Колледж искусства и дизайна Новой Шотландии в Галифаксе отметил работу куратора почетной докторской степенью.

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