Ушел из жизни бывший руководитель ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин

Ушел из жизни известный советский общественный деятель, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин. Об этом пишет mk.ru.

Общественник скончался на 82-м году жизни. Причины и обстоятельства Мишина не раскрываются.

Виктор Мишин занимал пост руководителя ЦК ВЛКСМ с 1982-го по 1986 год. Он был награжден Орденом Почета, Орденом Трудового красного знамени, Орденом Дружбы Народов.

Ранее сообщалось, что в возрасте 67 лет умерла звезда сериала «Сваты» Людмила Шестакова. Причины смерти артистки не называются.

Также стало известно, что скончался звезда индийского кино 1980-х Виджай Кадам. 67-летний актер умер у себя дома. Известно, что он страдал от онкологического заболевания.