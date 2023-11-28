В Благовещенске умер 52-летний музыкант-виртуоз Сергей Бегун. Об этом сообщает mk.ru.

По предварительным данным, артист скончался на 53-м году жизни после продолжительной болезни. Информацию о его смерти подтвердили в Городском Доме культуры.

Известно, что церемония прощания с Сергеем пройдет 1 декабря в ритуальном зале на улице Тенистой с 10:00 до 11:00.

Напомним, что Бегун был вокалистом и виртуозно играл на гитаре. Также он являлся солистом оркестра Amur Jazz Band.

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