Российская актриса и радиоведущая Вита Рамм умерла в 68 лет

Ушла из жизни российская актриса и радиоведущая Вита Рамм. Ей было 68 лет. Печальные новости сообщили ее родственники. Подробности передает «ProfiCinema».

По слова близких кинообозревателя, она скончалась еще 25 ноября. Причина – продолжительная болезнь. Другие детали в окружении артистки раскрывать не стали. Как сообщили в «Российской газете» прощание с Витой пройдет 30 ноября в Доме Кино в 11:00.

Отметим, что Вита Рамм была известна в киноиндустрии. Она много общалась с режиссерами и актерами, была членом Гильдии киноведов и кинокритиков СК России, а также в 1999 году она снялась в драме Егора Кончаловского «Затворник».

Ранее стало известно о смерти актера из «Невского» Евгения Шепелевича. Его не стало на 40-м году жизни. Причина его скоропостижной кончины пока не уточняется.

Также недавно в Петербурге умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Наталия Дмитриева. В последние годы жизни она тяжело болела.