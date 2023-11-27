На 39-м году жизни умер актер из «Невского» Евгений Шепелевич. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.

По информации источника, 38-летний артист скончался 20 ноября 2023 года. Что стало причиной его смерти — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

В последний раз Евгений появлялся на экранах ТВ в 2020 году. Он стал известен благодаря таким проектам, как «Литейный, 4», «Высокие ставки», «Великолепная пятерка» и т.д.

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