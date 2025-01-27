В Башкирии умер 66-летний музыкант и певец Махмут Ибрагимов. Об этом сообщает портал «Башинформ».

На 67-м году жизни скончался культурный деятель, музыкант и певец Махмут Ибрагимов. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Коллеги умершего называют его «легендой нашего времени, артистом от народа, уважаемым и дорогим коллегой и другом». Ибрагимов около 40 лет работал заведующим Районного дворца культуры. Артист был отмечен медалью Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом» и награжден дипломом II открытого конкурса «Играй и пой, гармонь любимая».

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