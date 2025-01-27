Умер 59-летний актер сериалов «Папины дочки» и «След» Игорь Ромащенко. Об этом сообщает The Voice.

Актер и режиссер ушел из жизни 26 января 2025 года. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Умерший является выпускником ГИТИСа. Его одногруппницей была Евгения Добровольская.

В фильмографии актера есть такие проекты, как «След», «Солдаты», «Ранетки», «Обручальное кольцо», «Папины дочки» и «Воронины». Последний фильм с его участием вышел в 2024 году. Он сыграл кинорежиссера в фильме «Тайна Черной Руки».

Также Игорь работал над сериалами «Красная зона», «Мент в законе», «След», «Карпов», «Свидетели».

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